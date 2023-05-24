Изнасиловавший девочку в прямом эфире житель Якутии оказался сожителем ее бабушки

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Изнасиловавший в прямом эфире несовершеннолетнюю девочку житель Якутии Айдер Асанов оказался сожителем ее бабушки Ксении, которая, как она сообщила РЕН ТВ, даже не подозревала о подобном.

"Все было нормально, я даже не подозревала, что такое могло случиться. Даже не знаю, как это объяснить. Он себя раньше как вел? Выпивал, но чтобы к детям – не было такого", – рассказала женщина.

Бабушка потерпевшей сообщила, что проживала с Асановым почти четыре года. После того, как она узнала о произошедшем, прекратила отношения с мужчиной. Видео с изнасилованием внучки Ксении показала ее дочь.

После случившегося Асанов просил женщину привезти ему "передачку". Однако Ксения заявила, что категорически не желает видеть мужчину.

"Пишет: "Приедь на свиданку, надо срочно увидеть, все тебе объяснить, ты многого еще не знаешь". Я не поеду, пусть его судят по всей строгости", – рассказала она.

Пострадавшая от рук педофила девочка сейчас находится с мамой и бабушкой.

Свидетелем изнасилования ребенка в прямом эфире в чат-рулетке стал житель Канады. Ему удалось записать часть происходящего и отправить знакомому блогеру, после чего тот привлек внимание общественности в Сети.

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина на фоне произошедшего направила запрос в МВД и Следственный комитет (СК) России. Частный детектив Максим Заболотный в ходе расследования установил личность мужчины. Сейчас он находится в СИЗО.

