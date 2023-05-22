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17:09

Происшествия

Присяжные признали виновным экс-сотрудника МВД в убийстве девочки в Тюмени

Фото: sledcom.ru

Коллегия присяжных признала виновным экс-сотрудника МВД РФ Виталия Бережного в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки в Тюмени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского городского суда.

"В понедельник коллегия присяжных признала Бережного виновным и не заслуживающим снисхождения. Заседания суда по этому делу проходят в закрытом режиме, так как в нем содержатся личные данные несовершеннолетней", – отметили в суде.

Адвокат Александр Почуев сообщил, что приговор суда будет оглашен 25 мая.

Тело девочки было обнаружено в районе Лесобаза в Тюмени 19 августа 2021 года. Она ушла из дома 30 июня и не вернулась. Позже по подозрению в убийстве был задержан Бережной.

Образец ДНК мужчины совпал с образцами, которые были найдены на теле несовершеннолетней. На допросе Бережной признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения, встретил девочку на лестничной площадке, заманил ее в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил.

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