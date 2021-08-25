ДНК задержанного совпало с образцами на теле убитой в Тюмени девочки – МВД

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Эксперты установили совпадение ДНК задержанного по делу об убийстве школьницы в Тюмени с образцами, обнаруженными на теле девочки. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате исследования, проведенного специалистами ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, установлено совпадение ДНК фигуранта с образцами, изъятыми на теле убитой девочки", – сообщила она.

Тело восьмилетней девочки, которая 30 июня ушла из дома и не вернулась, обнаружили 19 августа. Пакет с останками был найден в районе Лесобаза, неподалеку от АЗС на улице Домостроителей.

Пропавшую школьницу искали более полутора месяцев. За помощь в обнаружении ребенка в МВД обещали награду в 1 миллион рублей.

Позже стало известно, что у стихийного мемориала девочки, который организовали местные жители, приносившие к дому школьницы цветы и игрушки, скончался ее дядя. По словам свидетелей, мужчина неожиданно упал. Ему было чуть больше 40 лет.

Подозреваемым в убийстве девочки стал 40-летний местный житель. Следственные органы проверили его на причастность к преступлению.

В дальнейшем мужчину задержали. По данным источника ТАСС, задержанный проживал в пансионате, куда, по словам местных жителей, девочка ходила, чтобы пользоваться бесплатным Wi-Fi. Там школьницу видели перед исчезновением.

На допросе мужчина сообщил, что родился в Сургуте, но в настоящее время проживает в Тюмени. Местом работы он назвал мебельное производство.

