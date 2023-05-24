В Якутии задержали местного жителя, изнасиловавшего ребенка в прямом эфире

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В Якутии задержали местного жителя, который в прямом эфире в чат-рулетке насиловал маленькую девочку. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на частного детектива Максима Заболотного.

Противоправные действия мужчины заметил один из пользователей Сети, случайно наткнувшийся на трансляцию. Ему удалось записать часть действия и отправить знакомому блогеру, который дал огласку произошедшему.

После на ситуацию отреагировала глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Она сообщила, что по факту произошедшего будет направлено обращение в МВД и Следственный комитет (СК) России.

В ходе расследования дела Заболотный выяснил, что мужчиной на видео оказался Айдер Асанов. 11 мая он уже был задержан за подобные преступления и сейчас находится в СИЗО.

Ранее в Сети распространился ролик из Чебоксар, на котором учительница пнула школьницу ногой в живот, а после ударила ее по спине. В Минобрнауки РФ, комментируя случившееся, предположили, что таким образом педагог могла защищаться от девочки. По факту произошедшего в учреждении начали проверку.

