В Минобразования объяснили поступок учителя, пнувшей школьницу в живот в Чебоксарах

Фото: vk.com/Чебоксары в курсе

Учитель могла пнуть школьницу ногой в живот в образовательном заведении в Чебоксарах, пытаясь защититься. Такое мнение высказали в Минобразования Чувашии.

До этого в Сети распространилось видео, на котором педагог пинает школьницу ногой в живот, а после этого ударяет ее рукой по спине.

"Отметим, в результате произошедшего медицинская помощь школьнице не понадобилась. Также известно, что педагог недавно перенесла операцию. Будет проверена версия, что именно по этой причине Дмитриева И. А. пыталась защитить себя", – цитирует ведомство РИА Новости.

Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что насилие в стенах школы недопустимо. В ходе проверки с педагогами и учениками учреждения проведут беседу, оценят работу руководства на наличие надлежащей организации обучения и воспитания детей.

"Также ведомство учтет позицию матери, которая в этой ситуации встала на защиту учителя", – добавили в министерстве.

До этого в Москве задержали учителя биологии по подозрению в домогательствах к школьнице. Мужчина совершал развратные действия в отношении девочки 2006 года рождения. Следствие планировало запросить у суда меру пресечения для мужчины в виде заключения под стражу.

