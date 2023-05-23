СК назвал возможные причины нападения школьника на одноклассницу под Волгоградом

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет РФ организовал проверку после того, как ученик одной из школ в Волгоградской области ранил ножом одноклассницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Следователи организовали проверку после нападения 17-летнего подростка на школьной линейке на выпускницу в Волгоградской области. <...> Школьницу уже осмотрели медики, госпитализация не потребовалась, поскольку ранение является касательным", – говорится в сообщении.

По одной из версий, рассматриваемых правоохранителями, причиной нападения стала неразделенная любовь молодого человека к однокласснице. Также предполагается, что школьник мог переиграть в компьютерные игры.

Об инциденте стало известно ранее 23 мая. Он произошел в поселке Иловля во время линейки в честь последнего звонка.

Как позже рассказала одна из свидетельниц случившегося, молодой человек приставил нож к горлу девушки. Она также отметила, что нападавший и ранее проявлял агрессию и приносил в школу нож.

