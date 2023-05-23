Выпускник, ранивший одноклассницу в Волгоградской области, уже приносил нож в школу

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Одиннадцатиклассник из поселка Иловля Волгоградской области, который напал на одноклассницу с ножом во время последнего звонка, ранее уже приносил нож в школу и часто демонстрировал агрессивное поведение. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ученицу той же школы.

"Все стояли, слушали, как 11-й и первые классы исполняют песню, вдруг крики, весь 11-й класс сбежался в кучу к этой девушке, начали разнимать их, парня еле оттащили", – отметила она.

По словам школьницы, старшеклассник приставил нож к горлу девушки, как только закончилась песня, все это происходило на глазах у школьников. У пострадавшей перерезано горло, ей наложили швы, сейчас девушка находится дома, добавила она.

"Я с ними знакома, девушка учится хорошо, везде всегда участвует, очень хорошая и безобидная дама. Парень, насколько мне известно, мог проявить агрессию, даже если повода нет, он неадекватный", – заметила ученица.

Напавший приносил нож в школу и раньше, учителя об этом знали, утверждает ученица. При этом конфликтов между ним и пострадавшей не было. Алина поделилась, что видела, как выпускник проявлял агрессию в отношении ребенка 11–12 лет. Он схватил его за плечи, но после замечания Алины ушел.

Ранее сообщалось, что ученик 11-го класса ударил одноклассницу ножом во время линейки в честь последнего звонка. По информации, жизни девушки ничего не угрожает.

В феврале 11-летнюю ученицу химкинской школы № 10 госпитализировали с ножевыми ранениями. По данным правоохранителей, между двумя одноклассницами произошел словесный конфликт, в ходе которого одна из них нанесла знакомой ножевые ранения. Отмечалось, что нож пятиклассница принесла из дома.