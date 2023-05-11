Бывшего учителя из Коми приговорили к 5,5 года за оправдание теракта на Крымском мосту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Второй Западный окружной военный суд признал бывшего учителя истории в Республике Коми Никиту Тушканова виновным в оправдании теракта на Крымском мосту, его приговорили к 5,5 года колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

Судья лишил Тушканова права заниматься администрированием сайтов информационных и телекоммуникационных сетей.

Помимо этого, мужчину обвинили в дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Тушканову зачли его нахождение в СИЗО с 7 декабря 2022 года.

По словам адвоката Владислава Коснырева, бывшего учителя обвинили в том, что он разместил публикацию на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", в которой было видео взрыва моста. Он оставил комментарий, который оправдывал произошедшее. После этого Тушканов был задержан.

Адвокат заявил, что сторона защиты не согласна с приговором и намерена его обжаловать.

"Считаем, что нет никаких оснований признавать его виновным в совершении преступлений, вина не доказана. Полагаем, что вмененные статьи Уголовного кодекса не соответствуют положению международного пакта о гражданских и политических правах, участником которого является в настоящее время и Российская Федерация", – отметил Коснырев.

Он добавил, что Тушканов не оспаривал опубликованный пост, а свое мнение мужчина выражал в комментариях в рамках дискуссии.

"Мы просили вынести оправдательный приговор. Тушканов выражал свое мнение, у него не было никаких намерений унизить честь и достоинство ВС РФ, он никого ни к чему не призывал", – сказал адвокат.

В январе 2021 года Тушканов был уволен с должности учителя в школе Микунь после того, как он провел одиночный пикет. Его привлекали к административной ответственности по статье о публичной дискредитации ВС РФ.

Теракт на Крымском мосту произошел в октябре прошлого года. В результате взрыва грузового автомобиля были повреждены два автомобильных пролета, погибли три человека.

Виновными в совершении теракта ФСБ назвала ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".

Ранее Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал Буданова по делу о теракте на Крымском мосту. В настоящее время обвиняемый объявлен в международный розыск.



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