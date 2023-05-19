Учителя биологии одной из школ Москвы задержали за домогательства к ученице

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Мужчину задержали в Москве по подозрению в развращении несовершеннолетней в одном из учебных заведений, говорится в сообщении столичного следственного управления Следственного комитета.

"По данным следствия, фигурант в период с ноября 2019 по апрель 2020 года, находясь в одном из учебных заведений на юге Москвы, совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки 2006 года рождения", – указано в уведомлении.

Как сообщили в СК, подозреваемый 1994 года рождения задержан, ему предъявили обвинения по части 2 статьи 135 Уголовного кодекса РФ ("Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста").

Сейчас следствие планирует запросить у суда избрание мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным телеграм-каналов, речь идет о 28-летнем учителе биологии одной из столичных школ. Отец школьницы якобы обвинил педагога в том, что тот присылал откровенные видео.

Агентство "Москва" сообщает, что в школе, где работает учитель биологии, осудили подобные действия педагога и уволили мужчину. Сейчас руководство школы сотрудничает со следствием, уточнили в организации. По словам директора учебного заведения, ученице окажут необходимую помощь.

Ранее в Нижнем Новгороде за домогательства к ребенку был арестован "Печеский маньяк". По версии следствия, злоумышленник преследовал девочку и зашел за ней в подъезд дома. Он совершил в отношении девочки действия сексуального характера, но мать смогла вовремя спасти ребенка.

Отмечается, что 49-летний мужчина был неоднократно судим за изнасилования детей.