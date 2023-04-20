"Печеский маньяк" был арестован за новое домогательство к ребенку в Нижнем Новгороде

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"Печерский маньяк", ранее судимый за педофилию, был задержан за сексуальное домогательство в отношении ребенка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.

По словам собеседника РИА Новости, 49-летний мужчина, которого прозвали "печерским маньяком", был неоднократно судим за изнасилования детей в нижегородском районе Верхние Печеры. Он предстал перед судом в 2005 году и получил 18 лет колонии. После отбытого срока он вышел на свободу.

Согласно версии следствия, 18 апреля злоумышленник преследовал девочку и зашел за ней в подъезд дома, находящегося на Московском шоссе. Он совершил в отношении девочки действия сексуального характера, но мать смогла вовремя спасти ребенка.

Отмечается, что мужчина был задержан сотрудниками СК. Возбуждено уголовное дело по части 4, статьи 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера, совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

"Двадцатого апреля судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали фигуранта по уголовному делу об изнасиловании девушки в Зеленограде.

Следствие установило, что 9 апреля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал и совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении знакомой девушки. После случившегося девушка сбежала и вызвала полицию.

