В Зеленограде правоохранители задержали насильника

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Сотрудники правоохранительных органов задержали фигуранта по уголовному делу об изнасиловании девушки в Зеленограде. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Следственного комитета.

По данным ведомства, следствие по городу Зеленограду возбудило уголовное дело по части 1 статье 131 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Изнасилование") и по статье 132 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Иные действия сексуального характера").

Следствие установило, что 9 апреля мужчина 1981 года рождения в квартире дома на улице 1 мая в Зеленограде, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал и совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении знакомой девушки.

После инцидента пострадавшая сбежала из квартиры знакомого и вызвала сотрудников правоохранительных органов.

"В настоящее время фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, с ним проводятся следственные действия", – отметили в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в ближайшее время следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что московский областной суд приговорил к 23 годам колонии приезжего из Средней Азии за изнасилование и убийство 67-летней женщины в Подмосковье, его подельник получил 10 лет колонии.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о возмещении морального вреда на 2 миллиона рублей.



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