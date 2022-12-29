Суд приговорил к 23 годам приезжего за изнасилование и убийство пенсионерки в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский областной суд приговорил к 23 годам колонии приезжего из Средней Азии за изнасилование и убийство 67-летней женщины в Подмосковье, его подельник получил 10 лет колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковной прокуратуры.

"Суд приговорил Бахтиера Шераева к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Рахмонкула Хамидова – к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.



Отмечается, что также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о возмещении морального вреда на 2 миллиона рублей.

13 сентября 2021 года в лесополосе недалеко от СНТ "Магистраль 2" обнаружили тело пенсионерки с признаками насильственной смерти. Полицейским удалось по горячим следам установить и задержать подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения.

По факту убийства и изнасилования было возбуждено уголовное дело, которое прокуратура Московской области поставила на контроль.

15 сентября подозреваемых арестовали.

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