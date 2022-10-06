Неизвестный с ножом ограбил и изнасиловал 82-летнюю пенсионерку в Подмосковье

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Неизвестный ограбил и изнасиловал 82-летнюю женщину в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по региону Ольгу Врадий.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 6 октября. Мужчина пробрался в дом к пожилой женщине и, угрожая ножом, похитил 20 тысяч рублей. Затем он, угрожая убийством, изнасиловал ее и поджог дом, а позднее скрылся с места преступления.

Пострадавшая смогла сама выбраться из горящего дома и обратиться в полицию. После этого она была доставлена в больницу.

Уголовные дела были возбуждены по факту изнасилования, разбойного нападения и поджога. Специалистам предстоит провести судмедэкспертизу, а также генетическое и пожарно-техническое исследования для поиска преступника.

Ранее полиция в Омске задержала 63-летнего мужчину, подозреваемого в серии изнасилований. Отмечалось, что он может быть причастен как минимум к 12 преступлениям, в том числе восьми изнасилованиям и покушениям на изнасилование, совершенных в 2010–2012 годах на территории города.

Также правоохранителям в ходе расследования удалось установить, что в течение последних шести лет подозреваемый отбывал наказание за совершение преступления на территории другого государства, а позднее вернулся в Омск.



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