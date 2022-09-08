Обвиняемый в убийстве трех девушек под Оренбургом показал, как убивал жертв

Следственное управление Следственного комитета по Оренбургской области опубликовало видео следственного эксперимента с обвиняемым в убийстве трех девушек под Оренбургом.

30-летний Александр Лазарев показал, как наносил удары ножом девушкам. По данным следствия, обвиняемый увидел в окне около 21:30 29 сентября 2021 года ранее незнакомых девушек 17, 18 и 20 лет, которые находились в квартире на первом этаже в доме на улице Молодежной в городе Гае. Он дождался, когда они легли спать и около 01:30 тайно проник в квартиру через незапертую дверь, заранее вооружившись ножом.

"Подавив волю потерпевших к сопротивлению, совершил преступления против их половой неприкосновенности, после чего нанес каждой множественные удары ножом в область шеи и грудной клетки", – говорится в сообщении.

После происшествия Лазарев поджег предметы интерьера. Одна из пострадавших, несмотря на повреждения, выбежала из квартиры на улицу, где обвиняемый ее настиг и нанес дополнительные ножевые ранения.

Спустя несколько дней, 3 октября, мужчина угнал автомобиль, который находился на улице Добровольского в Орске. Обвиняемый попытался скрыться, однако был задержан.

Позже следователи выяснили, что 15 августа 2021 года Лазарев изнасиловал жительницу Гаи, которой предложил подвезти ее на автомобиле.

Психолого-психиатрическая экспертиза установила полною вменяемость Лазарева.

Тела двух девушек обнаружили утром 30 сентября после тушения пожара. Тело третьей девушки нашли во дворе дома. Сообщалось, что погибшие были студентками медицинского колледжа. Они втроем снимали квартиру.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела об убийстве двух и более лиц, об изнасиловании, надругательстве и поджоге. Расследование уголовного дела по факту трагедии поставил на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

