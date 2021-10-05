Дело об изнасиловании завели после убийства трех студенток в Оренбуржье

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Дела об изнасиловании, надругательстве и поджоге возбудили после убийства трех студенток в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

В действиях подозреваемого установили признаки дополнительных преступлений. С учетом этого возбуждены новые уголовные дела по статьям "Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней", "Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней" и "Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, с причинением значительного ущерба и неправомерное завладение автомобилем".

Тела двух девушек со следами насильственной смерти обнаружили утром 30 сентября после тушения пожара в квартире жилого дома в городе Гае, еще одно тело нашли во дворе. Все погибшие – уроженки Башкирии. Предполагаемым орудием убийства был назван кухонный нож.

Ранее было возбуждено дело об убийстве двух и более лиц. Мужчина, подозреваемый в убийстве трех девушек в Оренбургской области, признал вину, раскаялся и дал изобличающие себя показания. Речь идет о 30-летнем Александре Лазареве. Гайский городской суд рассмотрит ходатайство следствия о его аресте.

Расследование уголовного дела по факту трагедии поставил на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Кроме того, ситуацию отслеживают в прокуратуре Оренбургской области.