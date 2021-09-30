В СК рассказали об орудии убийства студенток в Гае

13:45
Фото: СК РФ
Предполагаемое орудие убийства трех студенток в городе Гае Оренбургской области обнаружили на месте происшествия. Об этом сообщает ТАСС.
"На месте преступления обнаружено предполагаемое орудие преступления – это кухонный нож", – рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по региону по взаимодействию со СМИ Радик Галимов.
Специалист добавил, что подозреваемый в совершении противоправных действий пока не установлен. Ведется следствие, равно как и необходимые опросы.
Тела двух девушек со следами насильственной смерти обнаружили утром 30 сентября после тушения пожара в квартире жилого дома в городе Гае, еще одно тело нашли во дворе. Все погибшие – уроженки Башкирии.
Мужчина, которого в СМИ неофициально назвали подозреваемым, сообщил, что последние две недели находится в Уфе и никогда не приезжал в Гай. При этом он знал двух из трех погибших девушек.
Расследование уголовного дела об убийстве студенток взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он также поручил руководителю СУ СК РФ по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о ходе следствия.
Расследование также проконтролируют в региональной прокуратуре. На место трагедии выехал прокурор Оренбургской области Руслан Медведев и гайский межрайонный прокурор Алексей Максимов.
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