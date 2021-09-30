СК опубликовал видео из квартиры убитых в Гае студенток

11:15
Видео: YouTube-канал "Следственный комитет Российской Федерации"Следственный комитет России опубликовал видео, снятое возле дома и в квартире в Гае, где убили трех студенток.
Двор дома огорожен сигнальной лентой. На записи видны следы пожара в квартире. На кухонном столе стояли бутылки и раскрытый ноутбук.
Тела двух девушек с признаками насильственной смерти обнаружили 30 сентября на месте пожара в квартире дома под Оренбургом. Еще одно тело нашли во дворе дома.
Погибшими оказались студентки одного из образовательных учреждений города. Девушки 17, 18 и 19 лет вместе снимали квартиру. Глава Башкирии назвал их убийство ужасной трагедией.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура Оренбургской области проконтролирует ход его расследования. На место трагедии выехали прокурор области Руслан Медведев и гайский межрайонный прокурор Алексей Максимов.
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