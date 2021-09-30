Прокуратура взяла на контроль расследование убийства трех студенток в Оренбуржье

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Прокуратура Оренбургской области проконтролирует ход расследования уголовного дела по факту убийства трех девушек в городе Гае. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор области Руслан Медведев и гайский межрайонный прокурор Алексей Максимов", – говорится в сообщении.

30 сентября после тушения пожара в квартире дома на Молодежной улице в Гае были обнаружены тела двух девушек со следами насильственной смерти – у них были колото-резаные раны. Тело третьей девушки нашли во дворе. Предполагаемое орудие убийства обнаружили на месте преступления.

В СК заявили, что погибшие – студентки медколледжа в возрасте от 17 до 19 лет, они вместе снимали квартиру. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова рассказала, что убитые в Гае девушки были уроженками Башкирии. О случившемся сообщат родственникам погибших.