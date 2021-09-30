СК раскрыл подробности убийства трех девушек в Оренбургской области

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Следователи установили возраст трех девушек, убитых в Оренбургской области, сообщает ТАСС.

Погибшим было 17, 18 и 19 лет. Они являлись студентками одного из образовательных учреждений и вместе снимали квартиру.

По данным СК, тела двух девушек с признаками насильственной смерти обнаружили на месте пожара в квартире дома в городе Гае. Еще одно тело нашли во дворе дома. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц. Подозреваемого в совершении преступления ищут.

Ранее следователи Забайкальского края задержали 42-летнего подозреваемого в изнасиловании малолетней девочки. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста".

