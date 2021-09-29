В Забайкалье задержан подозреваемый в изнасиловании 9-летнего ребенка

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следователи Забайкальского края задержали 42-летнего подозреваемого в изнасиловании малолетней девочки, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста". Речь идет о жителе города Нерчинска 1979 года рождения.

По данным следствия, 26 сентября подозреваемый обманул и привел 9-летнюю девочку в свой дом, изнасиловал ее там, после чего скрылся. Мужчину задержали в одном из соседних районных центров.

Следователи будут ходатайствовать об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее психолог объяснила, о чем важно говорить с детьми, чтобы защитить их от педофилов. Она рассказала, что с 3–4 лет уже можно обсуждать с ребенком правило "твое тело – твое дело" – о том, что тело неприкосновенно, особенно интимные части, которые прикрываются купальником.

