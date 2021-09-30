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Происшествия

10:49

Глава СК взял на контроль дело об убийстве девушек в Оренбуржье

происшествия криминал регионы

Фото: СК РФ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве трех девушек в Оренбургской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Доложить о проведенных первоначальных следственных действиях он поручил руководителю СУ СК РФ по Оренбургской области Вячеславу Зудерману.

30 сентября после тушения пожара в квартире дома на Молодежной улице в Гае были обнаружены тела двух девушек со следами насильственной смерти: у них были колото-резаные раны. Тело третьей девушки нашли во дворе. Предполагаемое орудие убийства обнаружили на месте преступления.

Позднее следователи установили возраст трех девушек. Погибшим было 17, 18 и 19 лет. Они являлись студентками одного из образовательных учреждений и вместе снимали квартиру.

По факту убийства двух и более лиц возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в совершении преступления ищут.

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