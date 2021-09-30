Глава Башкирии прокомментировал убийство трех девушек под Оренбургом

Фото: СК РФ

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал ужасной трагедией убийство трех девушек в городе Гая под Оренбургом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Не могу представить, что чувствуют родители погибших девушек. Ужасная трагедия. Сейчас важно поддержать семьи и оказать им всю необходимую помощь", – отметил он.

Поручение о поддержке семей направлено главам Баймакского и Кугарчинского районов региона.

О происшествии стало известно утром 30 сентября. После тушения пожара в квартире жилого дома были обнаружены тела двух девушек со следами насильственной смерти. Во дворе нашли еще одну погибшую. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По информации Следственного комитета, девушкам было от 17 до 19 лет. Уроженки Башкирии совместно снимали квартиру и учились в медицинском колледже.

Прокуратура Оренбургской области проконтролирует ход расследования уголовного дела по факту убийства. На место трагедии выехали прокурор области Руслан Медведев и гайский межрайонный прокурор Алексей Максимов.