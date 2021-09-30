Отец одной из убитых студенток оренбургского колледжа рассказал о дочери

Фото: СК РФ

Отец погибшей студентки оренбургского колледжа рассказал, что с одной из убитых девочек его дочь дружила с детства, а с другой познакомилась в учебном заведении, передает телеканал "360".

По его словам, дочь переехала из деревни Туембетово в Гай для учебы в медицинском колледже. Мужчина сообщил, что последний раз общался с дочерью вечером накануне трагедии.

30 сентября на месте пожара в квартире дома в Гае были обнаружены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Еще одно тело нашли во дворе дома.

Погибшими оказались студентки одного из образовательных учреждений города. Девушки 17, 18 и 19 лет вместе снимали квартиру. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве девушек. Доложить о проведенных первоначальных следственных действиях он поручил руководителю СУ СК РФ по Оренбургской области Вячеславу Зудерману.