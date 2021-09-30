Подозреваемый в убийстве девушек под Оренбургом заявил о своей невиновности

Фото: СК РФ

Молодой человек по имени Анвар, которого СМИ называют подозреваемым в убийстве трех девушек в Оренбургской области, заявил, что не виновен в преступлении. Об этом сообщает News.ru.

"В данный момент я нахожусь в Уфе. Две недели в Уфе уже как. В Гай я ни разу не ездил. Ни с кем не встречался (из убитых. – Прим. ред.)", – сказал молодой человек.

При этом он не стал отрицать, что знал двух из трех погибших: Адиля Каримова из одной с ним деревни, а Айгиз У. – их общая подруга.

Родственница Анвара подтвердила его слова. Она отметила, что информация о его причастности к случившемуся ошибочна.

"Анвар две недели в Уфе, никуда, тем более в Гай, не выезжал, разговаривала с ним сегодня. Услышав эти новости, сам обратился в полицию, объяснив, что из города никуда не выезжал", – приводит ее слова RT.

Тела двух девушек со следами насильственной смерти обнаружили утром 30 сентября после тушения пожара в квартире жилого дома в городе Гае, еще одно тело нашли во дворе. Все погибшие – уроженки Башкирии. Они вместе снимали квартиру и учились в медицинском колледже. Им было от 17 до 19 лет.

По данному факту возбудили уголовное дело. Расследование дела контролирует прокуратура Оренбургской области.

