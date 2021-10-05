Фото: СК РФ

Мужчина, подозреваемый в убийстве трех девушек в Оренбургской области, признал вину, сообщает ТАСС.

Речь идет о 30-летнем Александре Лазареве. Как рассказали в Гайском городском суде, обвинение ему не предъявляли, его допрашивали в качестве подозреваемого. Однако мужчина в присутствии своего защитника признал вину, раскаялся и дал изобличающие себя показания.

Тела двух девушек со следами насильственной смерти обнаружили утром 30 сентября после тушения пожара в квартире жилого дома в городе Гае, еще одно тело нашли во дворе. Все погибшие – уроженки Башкирии. Предполагаемым орудием убийства был назван кухонный нож.

Расследование уголовного дела по факту трагедии поставил на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Кроме того, ситуацию отслеживают в прокуратуре Оренбургской области.

