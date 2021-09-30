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Студентка рассказала о ситуации в колледже после тройного убийства в Оренбургской области

"Все напуганы". Что известно об убийстве трех студенток в Оренбургской области
происшествия регионы

В городе Гае Оренбургской области 30 сентября нашли убитыми троих студенток медицинского колледжа. Тела девушек обнаружили после тушения пожара в доме, где они проживали. Возбуждено уголовное дело. Рассказываем, что известно о происшествии.

Фото: СК РФ

Тройное убийство

Утром 30 сентября в городе Гае Оренбургской области нашли тела троих студенток медицинского колледжа с признаками насильственной смерти. Убитым было 17,18 и 19 лет, уточнил старший помощник руководителя СУ СК России по региону по взаимодействию со СМИ Радик Галимов.

Страшной находке предшествовал пожар, разгоревшийся в доме по улице Молодежной, где проживали девушки. В ведомстве отметили, что после его тушения тела двух студенток обнаружили в квартире, а третьей – во дворе. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве трех девушек в Оренбургской области.

Некоторые СМИ сообщили о том, что студенток якобы зарубили топором. Однако позднее эту информацию не подтвердили в региональном СУ СК. У всех погибших оказались многочисленные колото-резаные раны в области грудной клетки и живота, рассказал Галимов.

Орудие убийства – нож – нашли на месте преступления… Нож по виду кухонный.
Радик Галимов
старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ

Вместе с тем по местным пабликам широко разошлась ориентировка на "подозреваемого" с фотографией. Отмечалось, что разыскивают 18-летнего молодого человека по имени Анвар.

Однако сам он в беседе с журналистами заявил, что не виновен и последнее время находился в Уфе, а это около 600 километров от места трагедии.

"В данный момент я нахожусь в Уфе. Две недели в Уфе уже как. В Гай я ни разу не ездил. Ни с кем не встречался", – сказал молодой человек. При этом он не стал отрицать, что знал двух из трех погибших.

По данным телеграм-канала LIFE SHOT, на самом деле полицейские разыскивали Брата Анвара – Ильнара, который также находится в Уфе. Сообщается, что 23-летний Ильнар встречался с одной из убитых. В роковую ночь парень якобы общался с возлюбленной по видеосвязи.

"Она в WhatsApp написала в 00:46, что "я тебя люблю", и вот и все. Они втроем были. Три подруги", – передает слова парня телеграм-канал.

Молодой человек утверждает, что не заметил ничего подозрительного в поведении девушки, а в квартире не было посторонних.

СМИ сообщают, что жертвы втроем снимали квартиру. Отец погибшей студентки рассказал, что его дочь дружила с детства с одной из убитых, а с другой познакомилась в колледже.

По данным СМИ, соседи утверждают, что не слышали в эту ночь никакого шума или криков. Предположительно, убийца устроил пожар в надежде скрыть следы преступления.

Реакция колледжа

Фото: СК РФ

Студентка местного медицинского колледжа Инга (имя изменено. – Прим. ред.) рассказала Москве 24, что учащиеся сильно напуганы.

"Сегодня 3-й курс водили в полицию и допрашивали, никто ничего не знает. Все очень напуганы", – сказала девушка.

В местном филиале Орского медколледжа сообщили, что уже оказывают психологическую помощь учащимся заведения. "Девушки являются нашими студентками, это мы подтверждаем... Девочки хорошие были", – рассказали в учебной части.

Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова рассказала в Instagram, что убитые были уроженками Башкирии.

Девушки родом из Башкирии, в Гай приехали учиться. Преподаватели дают хорошие характеристики. Сейчас мы связываемся с их семьями, чтобы помочь, в чем это возможно.
Анжелика Линькова
уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области

В свою очередь, глава Башкирии Радий Хабиров поручил оказать всю необходимую помощь родным погибших девушек.

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