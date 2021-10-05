Трех студенток, убитых в оренбургском Гае, похоронили в Башкирии

10:13
Фото: oren.sledcom.ru
Трех студенток медицинского колледжа, убитых в оренбургском Гае, похоронили в Башкирии, сообщает РИА Новости.
Убитые оказались уроженками Баймакского и Кугарчинского районов региона. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам этих муниципалитетов оказать всю необходимую помощь семьям девушек.
Тела двух девушек со следами насильственной смерти обнаружили утром 30 сентября после тушения пожара в квартире жилого дома в городе Гае, еще одно тело нашли во дворе.
Все погибшие – уроженки Башкирии. Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру. Предполагаемым орудием убийства был назван кухонный нож.
Мужчина, подозреваемый в убийстве трех девушек в Оренбургской области, признал вину, раскаялся и дал изобличающие себя показания. Речь идет о 30-летнем Александре Лазареве. Гайский городской суд рассмотрит ходатайство следствия о его аресте.
Возбуждены уголовные дела об убийстве двух и более лиц, об изнасиловании, надругательстве и поджоге. Расследование уголовного дела по факту трагедии поставил на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Кроме того, ситуацию отслеживают в прокуратуре Оренбургской области.
Подозреваемого в убийстве студенток под Оренбургом задержали после преследования
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