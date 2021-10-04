Мать подозреваемого в убийстве студенток в Гае рассказала о сыне

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Мать подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае Оренбургской области рассказала о сыне. Об этом сообщает "360".

Женщина узнала о том, что ее сын является подозреваемым в убийстве девушек, только после того, как ней пришли правоохранители.

"Они в квартиру ворвались. И положили нас с мужем на пол. Искали сына", – рассказала мать подозреваемого.

По ее словам, сын в последний раз приезжал к ней в четверг, а уехал в пятницу. Он был вместе с супругой и дочерью.

"Все было хорошо, семья, все налаживалось. Ремонт делали, квартиру взяли... Сказали, что вообще пожизненное дадут. Я ничему плохому его не учила никогда", – рассказала женщина.

Мужчина в июле вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство хозяина одного из баров.

"У него крыша, что ли, поехала… Девять лет даром не прошли, ничего хорошего не было в этой тюрьме. Какие они оттуда выходят? Я не знаю, что у него в голове", – призналась мать подозреваемого.

После освобождения он жил вместе с семьей в Гае, сперва работал в магазине, а потом устроился на мойку.

Тела двух девушек со следами насильственной смерти обнаружили утром 30 сентября после тушения пожара в квартире жилого дома в городе Гае, еще одно тело нашли во дворе. Все погибшие – уроженки Башкирии. Предполагаемым орудием убийства был назван кухонный нож.

Накануне правоохранители задержали подозреваемого. Как рассказала официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк, после погони подозреваемый бросил машину и попытался скрыться на территории детского сада.

Расследование уголовного дела по факту трагедии поставил на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Кроме того, ситуацию отслеживают в прокуратуре Оренбургской области.

