Подозреваемый в убийстве девушек в городе Гай задержан

Фото: СК РФ

Подозреваемый в убийстве трех девушек в городе Гай Оренбургской области задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по региону.

"Да, задержали", – говорится в сообщении.

Тела двух девушек со следами насильственной смерти обнаружили утром 30 сентября после тушения пожара в квартире жилого дома в городе Гае, еще одно тело нашли во дворе. Все погибшие – уроженки Башкирии. Предполагаемым орудием убийства назван кухонный нож.

Расследование уголовного дела по факту трагедии поставил на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Кроме того, ситуацию отслеживают в прокуратуре Оренбургской области.