Глава Оренбургской области назначил награду за сведения об убийце трех студенток

Фото: СК РФ

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил награду за любую информацию об убийце трех девушек-студентов в городе Гай. Об этом он написал на персональной странице в Instagram.

"Принял решение о назначении вознаграждения в 1 миллион рублей за информацию о преступнике, совершившем 30 сентября тройное убийство в Гае", – написал глава региона.

Паслер отметил, что необходимо раскрыть "страшное, циничное преступление", и призвал людей объединить усилия.

Тела двух девушек со следами насильственной смерти обнаружили утром 30 сентября после тушения пожара в квартире жилого дома в городе Гае, еще одно тело нашли во дворе. Все погибшие – уроженки Башкирии. Предполагаемым орудием убийства назван кухонный нож.

Расследование уголовного дела по факту трагедии поставил на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Кроме того, ситуацию отслеживают в прокуратуре Оренбургской области.