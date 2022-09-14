В Омске задержали серийного насильника, влезавшего в квартиры через форточку

Фото: телеграм-канал "Следком"

Полиция в Омске задержала 63-летнего мужчину, подозреваемого в серии изнасилований. Об этом сообщает сайт управления МВД России по Омской области.

Правоохранители уточняют, что он может быть причастен как минимум к 12 преступлениям, в том числе восьми изнасилованиям и покушениям на изнасилование, совершенных в 2010–2012 годах на территории города. Отмечается, что злоумышленник влезал в форточки чужих квартир ночью и насиловал женщин.

"По признакам серийности, а также на основании показаний потерпевших, описывающих сходные черты подозреваемого, все уголовные дела были объединены в одно производство", – отмечается в материале МВД.

В ходе расследования удалось установить, что в течение последних шести лет подозреваемый отбывал наказание за совершение преступления на территории другого государства. Затем мужчина вернулся в Омск. Сотрудники полиции узнали, где он находится, и задержали подозреваемого.

Следственные действия будут продолжены. Правоохранители намерены выяснить все обстоятельства совершенных преступлений.

Ранее правоохранители задержали мужчину по подозрению в покушении на изнасилование женщины на северо-западе столицы. Подозреваемый, находясь вблизи жилого дома, расположенного по улице Свободы, напал на ранее незнакомую женщину 1976 года рождения, применил физическую силу, после чего попытался изнасиловать. Происшествие случилось 26 августа.