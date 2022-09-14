Обвиняемый в убийстве двух школьниц в Кузбассе получил пожизненный срок

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Суд в Кемеровской области приговорил мужчину, изнасиловавшего и убившего двух 10-летних девочек в Киселевске, к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Кузбассу.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима", – говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурант полностью признал свою вину. Кроме того, суд обязал его выплатить потерпевшим 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации.

6 сентября 2021 года в Киселевске Кемеровской области две десятилетние девочки не вернулись домой из школы. Позже школьниц обнаружили мертвыми. Правоохранители задержали по подозрению в совершении преступления 41-летнего местного жителя Виктора Пестерникова.

Ранее он уже был судим за насилие над детьми. Как сообщил представитель СК по Кемеровской области, подозреваемый за три недели до трагедии арендовал дачный дом, где убил девочек.