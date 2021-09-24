Полицейских в Кузбассе обвиняют в халатности при надзоре за обвиняемым в убийстве школьниц

Фото: СК РФ

Обвинение в халатности предъявили двум полицейским в Кузбассе, которые должны были осуществлять надзор за ранее судимым за сексуальные преступления Виктором Пестерниковым, обвиняемым в изнасиловании и убийстве двух школьниц в Киселевске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В СК РФ по Кемеровской области эту информацию пока не комментируют. По их данным, сейчас ведется расследование ранее возбужденного уголовного дела.

В региональном главке МВД рассказали, что если будет установлена вина указанных сотрудников, их привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.

6 сентября две десятилетние девочки не вернулись домой из школы. Позже школьниц обнаружили мертвыми. Сотрудники Следственного комитета задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления.

Позже стало известно, что предполагаемый убийца девочек – Виктор Пестерников – ранее уже был судим за насилие над детьми. Как сообщил представитель СК по Кемеровской области, подозреваемый за три недели до трагедии арендовал дачный дом, где убил девочек.

Центральный районный суд Кемерова арестовал Виктора Пестерникова на два месяца – до 7 ноября 2021 года.

