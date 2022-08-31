Мужчину задержали за попытку изнасилования женщины около дома на северо-западе столицы

12:26
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Правоохранители задержали мужчину по подозрению в покушении на изнасилование женщины на северо-западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по городу.
"26 августа подозреваемый, находясь вблизи жилого дома, расположенного по улице Свободы, напал на ранее незнакомую женщину 1976 года рождения, применил физическую силу, после чего попытался изнасиловать. Однако довести преступное деяние до конца не смог, так как потерпевшая стала кричать и оказала активное сопротивление", – говорится в сообщении.
Правоохранители по подозрению в совершении преступления задержали 53-летнего мужчину. Потерпевшая опознала в нем злоумышленника. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Тамбове следователи по отпечатку пальца раскрыли дело 30-летней давности. Преступление произошло 18 апреля 1991 года. Тогда в квартиру на первом этаже через форточку проник молодой человек. Он подошел к спавшей женщине и, угрожая ножом, изнасиловал ее. Злоумышленник отобрал у потерпевшей деньги и серьги, а затем скрылся.
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