Задержан обвиняемый в групповом изнасиловании девушки на севере Москвы

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В столице задержали обвиняемого в групповом изнасиловании девушки на севере города, сообщает пресс-служба СК.

Возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору".

По данным следствия, ночью 4 августа двое мужчин, применяя физическое насилие и удерживая девушку в автомобиле, припаркованном возле дома по улице Адмирала Макарова, изнасиловали ее и совершили иные действия сексуального характера.

Следователи задержали одного из подозреваемых. 35-летнему мужчине уже предъявили обвинение. Его арестовали. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание второго подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Тамбове следователи по отпечатку пальца раскрыли дело 30-летней давности. Преступление произошло 18 апреля 1991 года. Тогда в квартиру на первом этаже через форточку проник молодой человек. Он подошел к спавшей женщине и, угрожая ножом, изнасиловал ее. Злоумышленник отобрал у потерпевшей деньги и серьги, а затем скрылся.

Тогда же, в 1991 году, эксперты-криминалисты сняли отпечатки его пальцев с внешней и внутренней стороны окна. Спустя почти 30 лет специалисты ведомства провели новую проверку найденных на месте преступления отпечатков – автоматизированная система дактилоскопических учетов определила их принадлежность ранее судимому 55-летнему местному жителю.