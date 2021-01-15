Следователи в Москве раскрыли дело 22-летней давности о банде милиционеров

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники Следственного комитета столицы завершили расследование дела о нападении на офис, которое произошло в 1999 году в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следователя по особо важным делам ГСУ СКР по городу Павла Кондратьева.

Он уточнил, что в нападении участвовал сотрудник правоохранительных органов.

"Месяц назад я направил в суд уголовное дело, по которому обвиняемый, сотрудник еще милиции, порядка 20 лет находился в розыске. В 1999 году он и несколько его коллег забежали в офис в Москве, где они избили пару человек, отобрали деньги и уехали", – рассказал Кондратьев.

Он добавил, что налетчики украли около 12 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что на Ходынском бульваре столицы двое неизвестных в спецодежде и черных масках похитили из офисного здания рюкзак с 7 миллионами рублей. Злоумышленники угрожали находившемуся в здании человеку предметом, похожим на пистолет. Перед тем как забрать деньги, они избили пострадавшего и связали его веревкой.

