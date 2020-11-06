Суд отправил на принудительное лечение захватчика банка на Земляном Валу

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Хамовнического районного суда

Жителю Санкт-Петербурга Алексею Барышникову, который захватил заложников в офисе "Альфа-банка" на Земляном Валу в Москве, назначили принудительно лечение. Такое решение принял Второй Западный окружной военный суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Барышникова Максима Кичигина.

"Суд решил не привлекать моего подзащитного Барышникова к уголовной ответственности по статье 206 УК РФ ("Захват заложника") в связи с тем, что он признан невменяемым. По решению суда Барышникову назначено принудительное лечение. Срок этого лечения будет определять медицинская комиссия", – сообщил адвокат.

По словам Кичигина, Барышников не планирует обжаловать данное решение.

23 мая 2020 года Алексей Барышников зашел в "Альфа-банк" на Земляном Валу и взял людей в заложники, утверждая, что у него в руках пульт дистанционного управления от взрывчатки. Отделение взяли штурмом, мужчину задержали, среди заложников никто не пострадал. Следователи сообщили, что ни взрывчатки, ни ее муляжа у Барышникова обнаружено не было. Следствие возбудило уголовное дело о захвате заложников, свою вину подозреваемый признал.