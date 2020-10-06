Мужчина напал на отделение банка в ТЦ в Берлине

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Мужчина совершил нападение на отделение банка в торговом центре Берлина. Об этом сообщили РИА Новости.

С неизвестным находятся двое человек, на месте работают около 200 полицейских.

"Мы находимся возле торгового центра Форум Кепеник на улице Банхофштрассе, нам поступил звонок из банковского филиала в связи с угрожающей ситуацией. Это привело к полицейской операции, Форум Кепеник в настоящее время эвакуирован", – сообщила полиция.



Также отмечается, что район частично перекрыт, мотивы преступника неизвестны. Определить личности двух других людей, которые находятся в отделении банка, не представляется возможным. Данных о потерпевших пока нет.