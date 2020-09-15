Захвативший заложников в банке на Земляном Валу признан невменяемым

10:26
Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
Следственный комитет завершил расследование дела о захвате заложников в подразделении банка на Земляном Валу в центре Москвы. В ведомстве посчитали, что напавший на отделение мужчина был невменяем.
"В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими", – рассказала старший помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.
По словам специалиста, экспертиза показала, что подозреваемому в совершении преступления требуется принудительное лечение. Уголовное дело с соответствующим постановлением передано в прокуратуру.
Инцидент произошел 23 мая 2020 года. Алексей Барышников ворвался в отделение Альфа-Банка на Земляном Валу, заявив об угрозе взрыва. Мужчина взял в заложники сотрудников организации, а также требовал встречи с Ольгой Бузовой.
После задержания мужчина признал вину и заявил, что намеревался узнать, что с ним происходит. Также стало известно, что ранее Барышникова судили за угон и грабеж.
Захватившего отделение "Альфа-банка" в Москве признали невменяемым
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