Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

16:33

МВД установило личность захватчика заложников в банке Москвы

происшествия

Фото: скриншот видео телеграм-канала Москва 24

Мужчина, пытавшийся захватить заложников в банке в центре столицы, – житель региона России, сообщил начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.

По его словам, злоумышленник все еще находится на месте происшествия, скоро его перевезут в отделение полиции, передает РИА Новости.

"Непосредственно ответить на вопрос, по каким причинам он это совершил, мы пока не можем, в этом вопросе сейчас разбираемся", – рассказал Васенин. Полиция также выясняет, было ли у мужчины при себе взрывное устройство.

23 мая в отделение "Альфа-банка" на улице Земляной вал вошел неизвестный и заявил, что у него бомба. Его задержали. Все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает. СК возбудил уголовное дело.

Захватчик банка в Москве задержан

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать