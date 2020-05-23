МВД установило личность захватчика заложников в банке Москвы

Фото: скриншот видео телеграм-канала Москва 24

Мужчина, пытавшийся захватить заложников в банке в центре столицы, – житель региона России, сообщил начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.

По его словам, злоумышленник все еще находится на месте происшествия, скоро его перевезут в отделение полиции, передает РИА Новости.

"Непосредственно ответить на вопрос, по каким причинам он это совершил, мы пока не можем, в этом вопросе сейчас разбираемся", – рассказал Васенин. Полиция также выясняет, было ли у мужчины при себе взрывное устройство.

23 мая в отделение "Альфа-банка" на улице Земляной вал вошел неизвестный и заявил, что у него бомба. Его задержали. Все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает. СК возбудил уголовное дело.