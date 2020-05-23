Очевидец рассказал об обстановке возле захваченного банка в Москве

Очевидец рассказал о захвате банка в центре Москвы

Очевидец Алексей прокомментировал телеканалу Москва 24 обстановку возле захваченного неизвестным "Альфа-банка" в центре Москвы. В настоящее время его уже задержали.

"Когда я подъехал к "Альфа-банку", привез туда пассажирку, там уже все происходило, было много людей. Я пытался у нее спросить, что произошло, но она просто сказала: быстрей уезжай. Сейчас все ближайшие улицы перекрыты", – рассказал очевидец.

По его словам, к месту инцидента никого не подпускают, территория оцеплена. На месте ЧП находятся несколько различных спецслужб. Вся Сыромятническая улица перекрыта.

Ранее сообщалось, что в результате штурма правоохранители задержали мужчину, захватившего офис банка. Инцидент произошел по адресу: улица Земляной Вал, дом 41, строение 1.

Неизвестный вошел с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сказал, что он заминирован. По предварительным данным, у него был муляж взрывного устройства.

Согласно предварительным сведениям, в офисе удерживали не менее пяти человек, по другой информации, оставался только один, а другие успели выйти. Представители банка уточняют, что их сотрудников в помещении нет.

Источники отмечали, что захватчик не связывал свой поступок с деньгами. Он, по их данным, выбросил на улицу записку с текстом: "мне не нужны деньги, мне нужна правда".