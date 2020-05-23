Правоохранители ведут переговоры с захватчиком заложников в центре Москвы

СМИ сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы

Правоохранители начали переговоры с предполагаемым захватчиком заложников в отделении банка в центре Москвы, передает РИА Новости.

Инцидент произошел по адресу: улица Земляной Вал, дом 41, строение 1. На место отправился СОБР Росгвардии.

По предварительным данным, там удерживают шестерых людей. Зона оцепления вокруг здания расширена. Движение по Верхней Сыромятнической улице от Земляного Вала до Верхнего Суздальского переулка перекрыто.

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По информации источника ТАСС , захватчик одет в черную куртку и спортивные штаны, он в черной маске. В его руках желтый пакет, по словам злоумышленника, со взрывным устройством внутри. Согласно сведениям агентства, мужчина требует от сотрудников крупную сумму денег, угрожая взорвать помещение.

"Интерфакс" уточняет, что, по одной из версий, он работает курьером, временно проживая в Москве. Предполагаемый захватчик одет в форменную одежду.

"В отделение коммерческого банка на Земляном валу вошел посетитель и стал угрожать взрывом. При этом он потребовал заблокировать двери в отделение и силой удерживает там несколько сотрудников", – рассказали агентству.

Еще один источник "Интерфакса" отмечает, что злоумышленник удерживает лишь одного человека в отделении банка. Остальные смогли покинуть отделение через запасную дверь безопасности.

Захвативший заложника заявил, что причина его поступка не связана с деньгами. "Мужчина выбросил на улицу записку с текстом "мне не нужны деньги, мне нужна правда", – утверждает источник.

Захватчик также говорит, что здание заминированы, передает ГУ МВД.

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