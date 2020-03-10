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Москва 24

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Происшествия

15:40

Москвича отправили на лечение за убийство соседа и захват в заложники его семьи

суды происшествия

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Суд отправил на принудительное лечение 60-летнего Александра Борового, который убил соседа и захватил в заложники его семью в квартире в столичном районе Ивановское. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по городу Юлию Иванову.

По словам Ивановой, экспертиза установила, что мужчина нуждается в принудительном лечении, поскольку в момент совершения преступления не мог осознавать опасность своих действий из-за хронического психического расстройства.

Все произошло 24 мая 2018 года в квартире дома на улице Молостовых. Пьяный мужчина, угрожая карабином, взял в заложники своих соседей – семью из трех человек, проживавших в одной из комнат. Мужчина застрелил главу семейства и нанес себе ранения при задержании.

Обвиняемый признал свою вину и заявил, что причиной происшествия стали неприязненные отношения с соседями по квартире. По его словам сожители получили долю в квартире незаконно. Однако по результатам проверки, комната была продана согласно закону.

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