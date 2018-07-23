Суд на месяц продлил арест мужчине, захватившему заложников в квартире на востоке Москвы

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Преображенский суд Москвы продлил еще на месяц заключение Александра Борового, который захватил своих соседей в заложники на востоке Москвы. Об этом передает ТАСС.

"Судья вынес решение заключить под стражу Александра Борового еще на месяц – до 24 августа", – рассказала пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Она также напомнила, что Борового обвиняют в убийстве с захватом заложников.

Ранее суд постановил арестовать преступника до 24 июля.

Инцидент произошел вечером на улице Молостовых вечером 24 мая. Боровой в состоянии алкогольного опьянения, угрожая оружием, насильно удерживал семью из трех человек, проживавших в одной из комнат. Мужчина застрелил главу семейства и нанес себе ранения при задержании.

Пострадавший пленник умер на месте происшествия, а его жену и ребенка удалось спасти.

Обвиняемый признал свою вину и заявил, что причиной происшествия стали неприязненные отношения с соседями по квартире. По его словам сожители получили долю в квартире незаконно. Начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Юрий Титов опроверг слова обвиняемого. По результатам проверки, комната была продана согласно закону.