СК возбудил дело по факту захвата отделения банка в центре Москвы

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Уголовное дело возбуждено по факту захвата заложников в отделении столичного банка, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Дело заведено по статье 206 УК РФ "Захват заложников". По данным следствия, днем правоохранителям поступила информация о захвате неустановленным мужчиной заложников в одном из отделений банка по улице Земляной Вал. По версии СК, он при себе имел предмет, похожий на взрывное устройство.

В ходе спецоперации подозреваемого задержали. Все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Обстоятельства преступления выясняются, расследование продолжается.

ТАСС передает, что отделение проверяют полицейские с собаками на наличие взрывных устройств и взрывчатых веществ. На месте также работают саперы.