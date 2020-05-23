Опубликовано видео из захваченного в центре Москвы банка

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Правоохранители задержали мужчину, захватившего отделение "Альфа-банка" в центре столицы. Помещение сейчас проверяют полицейские с собаками.

Неизвестный вошел с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сказал, что он заминирован. По предварительным данным, у него был муляж взрывного устройства.

В офисе удерживали не менее пяти человек. Источники информационных агентств отмечали, что захватчик не связывал свой поступок с деньгами. Он, по их данным, выбросил на улицу записку с текстом: "мне не нужны деньги, мне нужна правда". Движение транспорта из-за происшествия в районе Земляного вала перекрыто.