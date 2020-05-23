СК опубликовал видео из захваченного в Москве отделения банка

18:04
Фото: скриншот видео СК РФ
Следственный комитет РФ опубликовал видео, в котором показали кадры захваченного ранее отделения "Альфа-Банка". Следователи сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.
23 мая в отделение "Альфа-Банка" по адресу "улица Земляной Вал, дом 41, строение 1" вошел представитель курьерской службы и стал угрожать взрывом посетителям и сотрудникам банка. По информации СМИ, он удерживал в заложниках до шести человек.
Журналисты также сообщают, что злоумышленник не был заинтересован в деньгах. Согласно данным СМИ, он выбросил на улицу записку со словами "мне не нужны деньги, мне нужна правда". Кроме того, мужчина утверждал, что здание отделения уже заминировано.
На месте происшествия работал СОБР Росгвардии, с захватчиком банка вели переговоры. Инцидент завершился захватом злоумышленника, который был задержан в результате штурма здания. Заложники освобождены, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Столичное управление МВД установило личность захватившего банк. Им оказался житель региона Россия. В настоящий момент проводится разбирательство с целью выяснить мотивы преступления. Возбуждено уголовное дело.
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