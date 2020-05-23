Движение в районе Земляного Вала восстановлено после инцидента в банке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение от улицы Земляной Вал до Верхнего Сусального переулка восстановлено, сообщает информационный центр транспортного комплекса в микроблоге в Twitter.

Ранее участок был перекрыт из-за захвата заложников в отделении банка. Инцидент произошел по адресу: улица Земляной Вал, дом 41, строение 1.

Злоумышленник задержан, его доставят в отделение полиции. Все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает. СК завел уголовное дело, МВД установило личности преступника.

Помещение проверяют полицейские с собаками на наличие взрывных устройств и взрывчатых веществ. На месте также работают саперы.