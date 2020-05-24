Заложник рассказал, как "заболтал" захватчика банка в Москве

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Оказавшийся в заложниках в банке в Москве Федор Пименов рассказал об общении с захватчиком.

По словам Пименова, он практиковал "психологические наклонности, почерпнутые из книг". "Заговорил, заболтал и выяснил, что у него немножечко с головой не в порядке... было довольно эпично", – сказал он RT.

Молодой человек отметил, что у захватившего банк были серьезные личные проблемы. "Он ничего как такового не хотел: не хотел навредить и взять ничего не хотел. Просто хотел какой-то правды", – добавил Пименов.

Заложник указал, что старался войти в доверие к мужчине и пообщаться по душам. "Со всеми его вопросами и возражениями мы поработали, провели маленький психологический сеансик", – заключил он.

Ранее подозреваемый признал вину. На вопрос следователей о целях поступка он ответил, что хотел узнать правду. Когда его попросили пояснить, он сказал, что сам хотел бы понять, что с ним происходит.

Инцидент произошел в субботу, 23 мая на Земляном Валу в центре столицы. Мужчина был задержан при штурме взрывное устройство оказалось муляжом.

Столичное управление МВД также установило личность захватившего банк. Им оказался 34-летний уроженец города Нижневартовск Алексей Барышников.