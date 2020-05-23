Delivery Club опроверг информацию об участии их курьера в захвате банка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сервис доставки еды Delivery Club опроверг информацию об участии одного из своих сотрудников в захвате отделения "Альфа-банка", передает Агентство "Москва".

В организации подчеркнули, что злоумышленник не работает в ней. В Delivery Club отметил повышенную популярность сервиса, связанную с тем, что захватчик был в зеленой куртке.

"Delivery Club опровергает участие курьеров сервиса в сегодняшнем инциденте в отделении "Альфа-Банка". У выросшей популярности нашего сервиса появилось неожиданное последствие: мужчина в обычной зеленой куртке был принят присутствующими в отделении людьми за курьера Delivery Club, хотя не имеет к нам никакого отношения", – подчеркнули в сервисе.

Инцидент произошел по адресу: улица Земляной Вал, дом 41, строение 1. В отделении "Альфа-Банка" появился мужчина и захватил заложников, угрожая взорвать здание. По предварительным данным, их было не менее шести человек.

Мотивация злоумышленника в настоящий момент выясняется. Сам же захватчик, по данным СМИ, бросил из здания записку, в которой было написано: "Мне не нужны деньги, мне нужна правда". На место инцидента прибыл СОБР Росгвардии, со злоумышленником велись переговоры.

В результате штурма он был задержан. В настоящий момент проводится разбирательство. Следственный комитет по факту происшествия возбудил уголовное дело.